Wiebes wint ook tweede etappe in Ronde van Burgos in de sprint

BODEGA VIÑA PEDROSA (ANP) - Wielrenster Lorena Wiebes heeft haar tweede ritzege in de Ronde van Burgos geboekt. De Nederlands kampioene van SD Worx - Protime was net als een dag eerder na 122 kilometer in de sprint van de tweede etappe van Castrojeriz naar Bodega Viña Pedrosa de beste. Op de oplopende finishstraat bleef ze de Italiaanse Elisa Balsamo en Ally Wollaston uit Australië voor.

Met haar tweede ritzege verstevigde Wiebes haar leidende positie in het algemeen klassement. De Ronde van Burgos duurt tot en met zondag.

Voor Wiebes was het de negende zege van dit seizoen. Voor haar ploeg was het de vijftiende overwinning dit jaar.