ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na aardbeving

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 12:28
anp180826113 1
BRUSSEL (ANP) - Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de dodelijke aardbeving vorige week. Deze had een kracht van 7.4. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Dat meldt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er gaat ook een coördinator naar Colombia om de hulp in goede banen te leiden.
"In tijden van tragedie betekent solidariteit actie", aldus Von der Leyen. "We staan de Colombianen bij in deze noodsituatie en het herstel dat voor ons ligt."
De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving in Colombia kwamen bijna 300 mensen om het leven. De economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, meldde de Colombiaanse president Abelardo De La ⁠Espriella maandag. Dat komt vooral door de vele ingestorte gebouwen.
loading

POPULAIR NIEUWS

gepensioneerden-plezier-credit

Bijna iedereen verliest koopkracht in 2027 — behalve gepensioneerden: zóveel gaan zij erop vooruit

shutterstock_2761156299

September lijkt zacht te starten in Nederland, kans op nazomer groeit.

shutterstock_2737605707

Gratis geld is definitief voorbij — en dat voel je in je hypotheek, je pensioen en de staatsschuld

Hayden_Panettiere_2009_(Straighten_Crop)

Hayden Panettiere (36) overleden na hartstilstand, onderzoek naar mogelijke overdosis

shutterstock_2398910121

Wie jaloers is, doet vaak deze drie dingen zonder het zelf zo te noemen

ANP-546123728

Dit verdienen de straatveger en vuilnisman

Loading