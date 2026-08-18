Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na aardbeving

BRUSSEL (ANP) - Meerdere Europese landen sturen extra hulp naar Colombia na de dodelijke aardbeving vorige week. Deze had een kracht van 7.4. Zweden, Duitsland en Luxemburg leveren via een Europees steunprogramma tenten, waterfilters, voedsel en andere essentiële spullen. Dat meldt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Er gaat ook een coördinator naar Colombia om de hulp in goede banen te leiden.

"In tijden van tragedie betekent solidariteit actie", aldus Von der Leyen. "We staan de Colombianen bij in deze noodsituatie en het herstel dat voor ons ligt."

De steun komt bovenop de 2,1 miljoen euro aan noodhulp die de Europese Commissie vorige week aankondigde. Bij de aardbeving in Colombia kwamen bijna 300 mensen om het leven. De economische schade loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, meldde de Colombiaanse president Abelardo De La ⁠Espriella maandag. Dat komt vooral door de vele ingestorte gebouwen.