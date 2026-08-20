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Europese landen veroordelen uitbreiding Jeruzalem in bezet gebied

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 19:39
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PARIJS/BERLIJN (ANP/RTR) - Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk veroordelen de aankondiging van Israël om de bouw van een nieuw stadsdeel van Jeruzalem op de bezette Westelijke Jordaanoever door te zetten.
Israël kondigde eerder aan het woonproject 'E1', grenzend aan Oost-Jeruzalem, openbaar te zullen gaan aanbesteden. Onacceptabel, aldus een gemeenschappelijke verklaring van de politieke leiders van de vier landen. "Het project ondermijnt het vooruitzicht op een tweestatenoplossing. De internationale gemeenschap heeft zich steeds verzet tegen deze uitbreiding en haar ernstige zorgen hierover geuit, zowel publiekelijk als privé", schrijven zij.
Alle Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn illegaal volgens internationaal recht. Datzelfde geldt voor eerdere uitbreidingen van Jeruzalem. Ook Oost-Jeruzalem, de voor de Palestijnen beoogde nieuwe hoofdstad van hun toekomstige staat, is bezet gebied.
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