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Iran: Sancties VS zijn misdaad tegen de mensheid

Samenleving
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 19:09
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TEHERAN (ANP/AFP) - Teheran noemt de door de VS aangekondigde extra economische sancties tegen Iran "een misdaad tegen de mensheid" en een vorm van "economische terreur". Dat blijkt uit een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarover staatsmedia berichten.
"De daders en aanstichters van deze sancties verdienen het om berecht en gestraft te worden voor het plegen van dergelijke gruwelijke misdaden," stelt het Iraanse departement verder. De maatregelen zijn "ontegenzeglijk gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger".
VS-president Donald Trump dreigde woensdag met een nieuwe golf aan economische maatregelen tegen Iran vanwege de vastgelopen vredesonderhandelingen, met de "meest vernietigende operatie ooit". Bovendien wil Trump elk land dat Iran de helpende hand toesteekt treffen "met enorme economische consequenties".
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