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Freek Rikkerink stelt niets meer uit: "Als je iets nu vet vindt, laten we het nu doen."

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 20 augustus 2026 om 19:45
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De 33-jarige Freek Rikkerink kreeg vorig jaar te horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Sindsdien probeert hij zijn leven zo goed mogelijk vorm te geven. Hij is sinds kort vader van zoontje Sef en treedt weer volop op met Suzan. In de Cor Potcast vertelt hij hoe hij omgaat met zijn ziekte.
"Kanker is iets wat heel veel mensen treft, helaas. Ik denk dat het ook heel erg voelbaar is voor mensen", aldus Freek, die zijn emoties de baas wil blijven, ook op het podium. "Ik wil niet die wiskundeleraar worden die voor de klas instort."
Suzan voelt wel meer, zegt Freek. "Ik ben wel meer van de ratio en zij meer van gevoel." In de eerste week na de diagnose was er vooral verdriet, maar dat veranderde al snel. "Daarna had ik zoiets van: wat kan ik wel doen? Toen ben ik heel veel boeken gaan lezen en video's gaan kijken van mensen die wel op een ongelooflijke manier genezen zijn."
Hij dook het alternatieve circuit in en had daar veel baat bij. "Er is een hele hoop dat vaak wordt weggezet als alternatieve wereld." Het heeft ertoe geleid dat hij heel goed op zijn voeding en slaap let. "Daarnaast ben ik gewoon gaan uitzoeken wat dingen zijn die andere mensen hebben gedaan die helpen. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is misschien wel dat er geen label te plakken is op een kankerpatiënt."

Niet uitstellen

Freek voelt zich niet ongeneeslijk ziek. "Ik heb geleerd dat je vooral niet moet gaan vechten, omdat je dan in een constante worsteling komt met het leven. Ik heb ook zeker geen berusting. Wat kan ik dan wel doen om bij die 1 procent te horen?" Daar doet hij zijn best voor. Daarnaast leeft hij meer in het moment en stelt hij minder uit. "Als je iets nu vet vindt, laten we het nu doen."
Bron: RTL Nieuws

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