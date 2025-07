Doden door nieuwe gevechten in Suwayda

SUWAYDA (ANP/AFP/RTR) - Het geweld in de Syrische regio Suwayda heeft dinsdag opnieuw meerdere levens geëist. Syrische en Israëlische militairen hebben aanvallen uitgevoerd. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van meer dan tien doden.

In Suwayda brak een strijd los na een aanval op een druzische handelaar. De druzen zijn in Syrië een religieuze minderheidsgroep, maar vormen in Suwayda een meerderheid. De Syrische overheid zei een einde te willen aan de gevechten en trok de stad binnen. Vervolgens schoot Israël de druzen te hulp.

Volgens persbureau Reuters hebben Israëlische drones zeker vier aanvallen uitgevoerd. Ook werden geweerschoten gehoord. Een verslaggever van het persbureau zag zeker drie lichamen.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt dat overheidstroepen in de stad een woning zijn binnengevallen. Daarbij zouden twaalf burgers zijn geëxecuteerd.