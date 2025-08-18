ECONOMIE
Europese leiders komen aan op Witte Huis om Zelensky bij te staan

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:22
WASHINGTON (ANP) - De Europese leiders die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky door een beladen gesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump willen loodsen, komen aan op het Witte Huis. Onder anderen NAVO-topman Mark Rutte is erbij.
Zelensky's Europese bondgenoten spraken hem eerder op de dag al. Ze willen voorkomen dat zijn ontmoeting met Trump even rampzalig uitpakt als de vorige keer. Ze vrezen dat Trump zich laat inpakken door de Russische president Vladimir Poetin en Oekraïne tot te grote concessies wil dwingen. Dat zou ook de Europese veiligheid in het gedrang brengen.
Trump voert sinds zijn ontmoeting vrijdag met Poetin de druk op Zelensky op om een vredesakkoord te tekenen. Hij nodigde Zelensky uit op het Witte Huis, waarna Europese leiders vlug besloten aan te haken. Naast Rutte zijn voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Duitse bondskanselier, de presidenten van Frankrijk en Finland en de premiers van het Verenigd Koninkrijk en Italië naar Washington gekomen.
