Onno Hoes tijdelijk burgemeester van Tilburg

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 18:25
TILBURG (ANP) - VVD'er Onno Hoes wordt tijdelijk burgemeester van Tilburg. Hij vervangt Theo Weterings, die eind deze maand afscheid neemt.
De 64-jarige Hoes is door de Brabantse commissaris van de Koning, Ina Adema, al beëdigd en begint op 1 september. De provincie prijst Hoes als een ervaren bestuurder. Hij was onder meer burgemeester van Maastricht en waarnemend burgemeester in Roermond en Haarlemmermeer. Ook in Haarlemmermeer volgde hij Weterings op. De VVD'er was verder nog gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant en zat in de gemeenteraad van Den Bosch.
Hoes blijft in Tilburg burgemeester tot er een opvolger is gekozen en benoemd. Vorige maand meldde de provincie Noord-Brabant dat op de burgemeestersvacature zeventien mensen hebben gesolliciteerd.
Weterings (66) kondigde in mei aan te stoppen vanwege onder meer "de intensiteit van het werk en de lange werkweken".
