Europese leiders wantrouwen Oekraïne-vredesgezant VS diep

DEN HAAG (ANP) - De Europese bondgenoten van Oekraïne vrezen dat de Amerikaanse vredesgezant Steve Witkoff Oekraïne uitverkoopt aan Rusland. Ze spraken tijdens een videovergadering met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky maandag hun diepe wantrouwen in Witkoff uit, zeggen diplomaten.

Het Duitse opinieblad Der Spiegel legde de hand op gespreksnotities van de vergadering, waaraan ook premier Dick Schoof, NAVO-topman Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en EU-kopstukken deelnamen. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde dat "de mogelijkheid bestaat dat de VS Oekraïne verraden", leest Der Spiegel in de aantekeningen. Hij vreesde dat Oekraïne grondgebied zou moeten opgeven zonder daarvoor echte veiligheidsgaranties terug te krijgen. Twee ingewijden herkennen niet de volgens het verslag gebruikte woorden, maar wel de teneur.

Merz hekelde volgens Der Spiegel de "spelletjes" van Witkoff en zijn medeonderhandelaar Jared Kushner. "We kunnen Oekraïne en Volodymyr niet met deze jongens alleen laten", zou de Finse president Alexander Stubb hebben gezegd. Europa moet Oekraïne beschermen, beaamde Rutte. Mogelijk keken ze vooruit naar een ontmoeting tussen Zelensky en Witkoff, die voor later in de week was voorzien, maar niet doorging.

Bijeenkomst

Schoof, Rutte en Merz willen niets kwijt over de vertrouwelijke bijeenkomst. Macrons staf spreekt tegen dat hij de aangehaalde bewoordingen heeft gebruikt.

De twee belangrijkste kwesties in de onderhandelingen over een eind aan de Oekraïne-oorlog zijn het grondgebied dat Oekraïne overhoudt en de veiligheidsgaranties die het land krijgt, zeggen hoge NAVO-diplomaten. Volgens Witkoffs aanvankelijke voorstellen zou Oekraïne ook belangrijke gebieden moeten afstaan die Rusland maar niet weet te veroveren.