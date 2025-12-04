Lachgas tegen depressie? Onderzoekers zien verrassende resultaten

Je kent lachgas misschien van de tandarts of helaas van die ballonnetjes op straat. Maar wetenschappers hebben nu ontdekt dat het spul (in een klinische setting!) ook verrassend goed kan werken tegen zware depressies.

Onderzoekers van de Universiteit van Birmingham hebben alle beschikbare studies over lachgas en depressie op een rijtje gezet. En de resultaten zijn best opvallend: mensen met een ernstige depressie voelden zich binnen een dag al een stuk beter na een behandeling met lachgas.

Waarom is dit zo interessant?

Veel mensen met een depressie slikken antidepressiva, maar die werken lang niet bij iedereen. Ongeveer de helft van alle patiënten heeft er maar beperkt baat bij. Voor die groep is het dus zoeken naar alternatieven.

Het handige aan lachgas is dat het supersnel werkt. Gewone antidepressiva hebben vaak weken nodig voordat je iets merkt. Bij lachgas zie je al binnen 24 uur verbetering. Het nadeel: na een week is het effect vaak weer verdwenen. Maar als mensen meerdere behandelingen krijgen, blijft de verbetering langer hangen.

Hoe werkt dat dan in je hoofd?

Simpel gezegd: lachgas beïnvloedt bepaalde ontvangers in je hersenen die te maken hebben met glutamaat. Dat is een stofje dat signalen doorgeeft tussen hersencellen. Het werkt een beetje zoals ketamine, dat ook snel helpt tegen depressies (en dat vaak misbruikt wordt). Door die ontvangers te beïnvloeden, kan je stemming vrij rap verbeteren.

En de bijwerkingen dan?

Sommige deelnemers aan de studies werden misselijk, duizelig of kregen hoofdpijn. Maar die klachten verdwenen vanzelf weer en waren bij niemand ernstig. Wel stellen de onderzoekers dat we nog niet weten wat de effecten op lange termijn zijn. Daar is meer onderzoek voor nodig.

De onderzoekers willen nu de eerste officiële ziekenhuisproef opzetten om te kijken of lachgas veilig aangeboden kan worden aan mensen met depressies die niet reageren op gewone medicijnen. Het zou zomaar kunnen dat lachgas over een paar jaar een serieuze behandeloptie wordt voor mensen die nu weinig opties hebben.