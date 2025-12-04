Vijf verdachten in soevereinenproces blijven in de cel

LEEUWARDEN (ANP) - De vijf verdachten die donderdag voor de rechtbank verschenen in een groot proces dat draait om een groep vermeende soevereinen, blijven in de cel tot de volgende zitting. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden beslist. Justitie verdenkt de mannen ervan onderdeel te zijn van een groep die een anti-institutioneel gedachtegoed aanhangt en vanuit die overtuiging aanslagen wilde plegen. De verdachten ontkennen dit.

Tegen alle vijf geldt nog een serieuze verdenking, zei de voorzitter van de rechtbank. "Daarom is het niet uit te leggen aan de samenleving als we u nu naar huis sturen." De reclassering gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de verdachten op een later moment en onder voorwaarden hun proces in vrijheid te laten afwachten, eventueel met een enkelband.

Volgens justitie wilde de groep een aanslag plegen bij de NAVO-top afgelopen zomer in Den Haag. De verdachten zijn in juni aangehouden. Er zijn daarbij onder meer wapens, kogelvrije vesten en castorbonen aangetroffen. Daarmee kan het dodelijke gif ricine worden gemaakt.

Na de eerste zitting in september zijn nog drie verdachten opgepakt. De volgende zitting staat gepland op 20 februari.