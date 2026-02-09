Europese Rekenkamer kritisch over plannen nieuw EU-landbouwbeleid

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Rekenkamer (ERK) is uiterst kritisch over het voorstel van de Europese Commissie voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de nieuwe meerjarenbegroting 2028-2034. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en eerlijkheid zijn essentieel voor een landbouwbeleid dat boeren en plattelandsgemeenschappen echt ondersteunt, maar dat ontbreekt, vatte ERK-lid Iliana Ivanova maandag de kritiek samen.

"Het voorstel dat nu op tafel ligt, is nog niet helemaal klaar om te worden geoogst", zei Ivanova op een persconferentie.

In het voorstel wordt het landbouwbudget verlaagd van 387 miljard euro naar 300 miljard euro. Het gaat op in een groot fonds waarin onder meer ook het beleid voor achtergestelde regio's, grensbeheer en sociaal beleid komt te vallen. Het is voor het eerst sinds 1962 dat er geen specifiek fonds voor de landbouw is. EU-lidstaten moeten zelf plannen maken om aanspraak te kunnen maken op een deel van het budget. Dat kan naast onzekerheid ook tot vertraging leiden bij het uitkeren van budgetten, waarschuwt de Rekenkamer.

Risico's

Ook brengt dat een risico van concurrentievervalsing en ongelijk speelveld onder agrariërs uit EU-landen met zich mee, stelt de Rekenkamer. Via de nationale plannen mogen lidstaten veel meer dan voorheen het eigen beleid bepalen.

De ERK vindt dat de doelstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid niet uit het oog mag worden verloren. Te grote verschillen in nationaal landbouwbeleid kunnen nadelig uitpakken voor de besteding van het EU-budget en de prioriteiten van de EU. De Europese Commissie moet daar streng op toezien, vindt de Rekenkamer.

Onduidelijke regels

Regels waaraan rapportages moeten voldoen, zijn onduidelijk. Daarmee is het later moeilijk te achterhalen of het geld wel juist is ingezet en bij de juiste personen is terechtgekomen, waarschuwt de ERK.

De meerjarenbegroting moet voor eind dit jaar worden vastgesteld door de lidstaten en het Europees Parlement.