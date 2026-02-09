ECONOMIE
Skiester Vonn ondergaat tweede operatie aan gebroken been

Sport
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 17:08
anp090226157 1
TREVISO (ANP) - De Amerikaanse skiester Lindsey Vonn heeft een tweede operatie ondergaan om een breuk in haar linkerbeen te stabiliseren. Dat heeft het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA bekendgemaakt.
De olympisch kampioene van 2010 kwam zondag bij de Spelen in Cortina d'Ampezzo zwaar ten val na dertien seconden van haar afdaling. De 41-jarige Vonn verloor in een van de eerste bochten op hoge snelheid haar balans. Ze werd langdurig verzorgd in de Italiaanse sneeuw, waardoor de wedstrijd stil kwam te liggen. Per helikopter werd ze afgevoerd.
Vonn stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar na een operatie maakte ze een comeback. Met haar titanium prothese toonde ze vorige maand nog in het Oostenrijkse Zauchensee haar goede vorm met haar 84e wereldbekerzege.
