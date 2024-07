Europese top van EU en buurlanden test ook relatie met Britten

WOODSTOCK (ANP) - Migratie en de hulp aan Oekraïne zijn opnieuw belangrijke thema's op de vierde top van de Europese Politieke Gemeenschap. Maar de vergadering op het Engelse kasteel Blenheim, de geboorteplaats van Winston Churchill, wordt onverwacht ook een test voor een nieuwe relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa na de Brexit van 2020.

Want de nieuwe Britse regering van premier Keir Starmer zit er nog maar nauwelijks twee weken. Maar deze regering zet wel meteen stappen om nieuwe banden te smeden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Terwijl de vorige premier Rishi Sunak, zo klonk in zijn kringen, eigenlijk helemaal geen zin had in Europese besprekingen.

Het idee van de in 2022 begonnen Europese Politieke Gemeenschap kwam van de Franse president Emmanuel Macron. Ruim 45 Europese regeringsleiders en staatshoofden kunnen hier belangrijke onderwerpen bespreken zonder dat dit per se moet leiden tot gezamenlijke standpunten. Ook leiders van Europese landen die geen lid zijn van de EU doen mee, zoals Servië en Turkije.

De ochtend op Blenheim Palace begint met een sessie over Europese defensie en hulp aan Oekraïne. Over dit punt heeft premier Starmer al aangegeven dat hij nauwer met Europese landen wil samenwerken. Daarna is er overleg in kleinere groepen over de thema's migratie, energie en het waarborgen van de democratie in Europa. De Nederlandse premier Dick Schoof doet hier, zo is aangekondigd, mee aan een rondetafel over migratie en het aanknopen van eventuele verdragen met landen buiten Europa.

Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg, EU-buitenlandchef Josep Borrell en de voorzitter van de EU-regeringsleiders Charles Michel zijn van de partij.