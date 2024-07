VS-senator Menendez ontkent mediaberichten over zijn opstappen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Democratische senator Bob Menendez ontkent dat hij van plan is af te treden nu hij schuldig bevonden is aan corruptie. Eerder op woensdag had de nieuwszender NBC News gemeld dat Menendez mensen in zijn directe omgeving heeft verteld dat hij zal aftreden als senator vanwege zijn veroordeling.

"Ik kan je vertellen dat ik niet ben afgetreden of dat ik met zogenaamde medestanders daarover heb gesproken", zei Menendez tegen CBS News. "Het lijkt mij dat er een poging wordt ondernomen mij tot een verklaring te dwingen. Iedereen die mij kent, weet dat dit de slechtste manier is om dat te bereiken."

De 70-jarige Democraat uit New Jersey was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen in ruil voor invloed, onder meer van zakenlieden en de Egyptische overheid. Hij zou samen met zijn vrouw onder meer honderdduizenden dollars, goudstaven en een auto hebben ontvangen.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, was een van de prominente partijgenoten die meteen na de jurybeslissing aandrongen op Menendez' aftreden.

Op 29 oktober, een week voor de verkiezingen, krijgt Menendez zijn straf te horen van de rechter. Zelf heeft hij steeds ontkend iets verkeerds gedaan te hebben. Menendez heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de jury.