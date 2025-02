Europol arresteert 25 mensen om verspreiding AI-kinderporno

DEN HAAG (ANP) - Bij een internationale operatie tegen kinderporno die gemaakt is met kunstmatige intelligentie (AI) zijn 25 mensen opgepakt, meldt Europol. Volgens de Europese politieorganisatie waren zij lid van een criminele groep die de beelden verspreidde.

De operatie werd geleid door de Deense politie, maar ook de politiekorpsen uit Nederland en zeventien andere landen waren erbij betrokken. De hoofdverdachte is een Deen die een platform had opgezet voor AI-kinderporno. Hij werd in november al opgepakt en via hem konden afgelopen week meer mensen worden gearresteerd.

Volgens Europol is dit een van de eerste zaken rond AI-kinderporno. "Dat maakt het buitengewoon lastig voor onderzoekers, met name door het gebrek aan nationale wetgeving op dit terrein." De dienst heeft tot nu toe 273 gebruikers van het platform geïdentificeerd en verwacht de komende weken meer arrestaties.