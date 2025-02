Stakingen en protesten in Griekenland om dodelijke treincrash

ATHENE (ANP/RTR) - In Griekenland wordt massaal gestaakt en gedemonstreerd uit onvrede over de afhandeling van de zwaarste treinramp in de geschiedenis van het land. De deelnemers eisen gerechtigheid voor de 57 doden die twee jaar geleden vielen toen twee treinen frontaal op elkaar botsten.

Vakbonden hebben opgeroepen tot een algemene staking van 24 uur. Het openbare leven ligt vrijwel plat. Onder meer treinmachinisten, luchtverkeersleiders, artsen, advocaten en leraren hebben hun werk neergelegd. Bedrijven en winkels zijn dicht en voorstellingen in het theater gaan niet door.

Een passagierstrein vol studenten en een goederentrein kwamen op 28 februari 2023 met elkaar in botsing bij de stad Larissa. Ze reden minutenlang op hetzelfde spoor zonder dat er een alarm afging. De spoorbeheerder heeft veiligheidsmaatregelen genomen, maar volgens een nieuw onderzoek zijn de veiligheidstekortkomingen nog steeds niet aangepakt. Het gerechtelijk onderzoek naar de treinramp loopt nog.