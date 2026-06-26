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Europol: ruim 700 criminele netwerken actief in de EU

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 11:46
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BRUSSEL (ANP) - In de EU zijn ruim 700 criminele netwerken actief, meldt EU-politiedienst Europol. De criminele netwerken houden zich bezig met drugssmokkel, cybercriminaliteit, mensensmokkel, fraude en witwassen. Naar schatting zijn zo'n 400.000 mensen actief binnen die netwerken uit 118 verschillende landen.
85 procent van de netwerken gebruikt legale bedrijfsstructuren. Volgens Europol laat dat de omvang, het bereik en de grenzeloosheid van de netwerken zien. EU-lidstaten zouden daarom veel meer moeten samenwerken om de criminele netwerken tegen te gaan.
Verder noteert Europol dat de netwerken zich razendsnel ontwikkelen. 80 procent van de groepen die twee jaar geleden in kaart waren gebracht, zijn er nu niet meer, ofwel omdat ze ontmanteld zijn, verplaatst of vervangen. De criminele netwerken "opereren niet langer geïsoleerd. Ze zijn onderdeel van een dynamisch crimineel ecosysteem dat zich snel aanpast aan verstoringen, gaten opvult en nieuwe criminele kansen grijpt", aldus Europol.
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