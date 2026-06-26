ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Scheepvaartbedrijf bevestigt aanval in Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 11:47
anp260626144 1
TAIPEI (ANP/AFP) - Een Taiwanees scheepvaartbedrijf heeft bevestigd dat een containerschip in de Straat van Hormuz is geraakt door een "onbekend object". Het gaat goed met de bemanning, de lading en het schip zelf, stelt containerrederij Evergreen Marine Corp.
Het bericht volgt op meldingen dat donderdag een vaartuig onder vuur was genomen in de belangrijke waterweg voor de Iraanse kust. De krant The New York Times schreef dat het ging om een Iraanse aanval met een drone op een schip van Evergreen Marine. Die volgde op Iraanse waarschuwingen dat schepen hun doortocht moeten afstemmen met de Revolutionaire Garde.
Evergreen Marine meldt niet dat het ging om een Iraanse drone-aanval, maar laat wel weten dat onder meer de ramen op de brug en andere delen van het schip beschadigd zijn na een inslag. "De hoofdmotor en alle navigatieapparatuur bleven normaal functioneren, en er waren geen problemen die de zeewaardigheid van het schip in gevaar brachten."
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

ANP-532856637

Per 1 juli gaat de AOW officieel omhoog: dit zijn de nieuwe nettobedragen per huishouden

shutterstock_2701170659

"Ik woon en werk in een land waar temperaturen van 40°C normaal zijn – dit is mijn advies over hoe je daarmee om kunt gaan."

generated-image

Tien geldfouten die je koopkracht ongemerkt opeten – maak jij er ook een paar?

shutterstock_2325169699

Miljoenen huishoudens betalen per 1 juli tot 13% meer voor energie: ACM slaat alarm

240530_applying-sunscreen_2x1-

Volgens de New York Times doen we het fout met met zonnebrandcreme. Zo moet het wel

Loading