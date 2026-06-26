Musea openen deuren voor mensen die verkoeling zoeken

DEN HAAG (ANP) - Verschillende musea zijn vrijdag gratis toegankelijk voor mensen die verkoeling zoeken vanwege de hitte. Onder meer Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Stedelijk Museum in Schiedam en Museum Rembrandthuis in Amsterdam openen de deuren voor iedereen die op zoek is naar een koelere plek.

In Museum Catharijneconvent kunnen bezoekers gratis naar binnen tussen 11.00 en 17.00 uur, onder meer in de koele kloostergangen en de Pandhof. Museum Rembrandthuis is vrijdag tot en met zondag open voor alle Amsterdammers. Op vertoon van post met een Amsterdams adres zijn zij van 10.00 tot 18.00 uur welkom in het "koele 17de-eeuwse woonhuis" van Rembrandt, schrijft het museum.

Stedelijk Museum Schiedam bood de afgelopen twee dagen al een gratis koelteplek aan en doet dat ook vrijdag. Mensen kunnen er terecht voor water, een toilet of om "gewoon even bij te komen". Ook kunnen zij gratis een groot deel van het museum bezoeken.

In Leiden kunnen 70-plussers voor verkoeling gratis naar binnen bij Rijksmuseum Boerhaave. Naturalis stelt de begane grond open.