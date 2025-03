Evacuatie en sluiting deel snelwegen in Parijs na vondst bom

SAINT-DENIS (ANP) - Explosievenexperts maken een bom van 500 kilo onschadelijk die even ten noorden van het Parijse station Gare du Nord bij nachtelijke werkzaamheden tussen de rails werd gevonden. Alles binnen 1 kilometer van de plek is geëvacueerd. Hierdoor zijn ook een deel van de autosnelweg naar het noorden (A1) richting Lille en een deel van de périphérique afgesloten. Het treinverkeer van en naar het drukste station van Frankrijk is stilgelegd.

De bom werd bij graafwerkzaamheden in de gemeente Saint-Denis op een diepte van 2 meter gevonden, melden Franse media. De graafwerkzaamheden werden al volgens een speciaal protocol uitgevoerd in verband met de wetenschap dat zich daar resten uit de Tweede Wereldoorlog bevonden. Het was volgens media voor de spoorwegmaatschappij SNCF dan ook geen complete verrassing dat het projectiel er is aangetroffen.

Het onschadelijk maken van de bom neemt ongeveer een uur in beslag. De bom wordt niet gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het is niet bekend wanneer het station Gare du Nord weer kan functioneren.