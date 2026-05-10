ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voormalig AIVD-infiltrant: ‘Ik werd een spook, de dienst liet me vallen’

Samenleving
door Nina van der Linden
zondag, 10 mei 2026 om 11:14
generated-image (1)
Een voormalig agent van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zegt dat de dienst gemaakte afspraken over zijn inzet en bescherming stelselmatig heeft geschonden. De man, in De Telegraaf aangeduid als Gabriël, infiltreerde jarenlang in jihadistische kringen en zegt dat hij niet mocht stoppen toen hij door de spanning psychische klachten kreeg.
Volgens Gabriël beloofde de AIVD dat hij slechts enkele maanden zou worden ingezet en een vast salaris plus bonussen zou krijgen, maar duurde de operatie jaren en bleef de financiële afwikkeling uit. Ook zou hem zijn gevraagd zich als medeverdachte in een terrorismenetwerk te laten veroordelen, in ruil voor een hoge maandelijkse vergoeding, een voorstel dat hij weigerde. Hij stelt verder dat de dienst hem afluisterde, een gps-baken onder zijn auto plaatste en hem na een reeks intimiderende gesprekken zonder adequate nazorg en inkomen liet zitten.
De ex-agent zegt dakloos te zijn geworden en zich misbruikt en in de steek gelaten te voelen, terwijl jihadisten uit zijn oude netwerk hem begonnen te verdenken. Een klacht bij de toezichthouder CTIVD werd niet inhoudelijk behandeld; de rechter oordeelde dat de zorgplicht van de dienst beperkt was omdat hij zich vrijwillig zou hebben gemeld, iets wat hij bestrijdt. Gabriël heeft zich nu in een brief tot de minister van Binnenlandse Zaken gewend en dreigt alle “misstanden rond deze doofpot” naar buiten te brengen als er geen oplossing komt.

Lees ook

AIVD en MIVD: Rusland voert inzet chemische wapens in Oekraïne opAIVD en MIVD: Rusland voert inzet chemische wapens in Oekraïne op
AIVD-baas: kijk samen met je kinderen Netflixserie AdolescenceAIVD-baas: kijk samen met je kinderen Netflixserie Adolescence
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

ANP-542964523

Brankele Frank: 'Iedereen is overprikkeld, maar stilte is zeker niet de oplossing' (maar dit wél)

104595725_m

Zo herken je échte vintage kleding

163413986_m

10 dingen die je moet hebben als kampeerder

Loading