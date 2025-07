Evacuaties door bosbrand op het Griekse eiland Kreta

Op het Griekse eiland Kreta woedt sinds woensdagmiddag een grote bosbrand. Zeker 155 brandweerlieden bestrijden de brand, meldt de Griekse brandweer. Bewoners en toeristen uit vier dorpjes zijn geëvacueerd; ongeveer 3.000 mensen zijn ondergebracht in tijdelijke opvang, aldus lokale autoriteiten.

De brand woedt in de gemeente Ierapetra aan de zuidoostelijke kust van het toeristische eiland en wordt aangewakkerd door sterke windvlagen. De brandweer heeft daardoor moeite de brand onder controle te krijgen. Versterking vanuit Athene is onderweg via boot en vliegtuig, meldde de brandweer.

Volgens lokale media zijn enkele huizen beschadigd. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers.

Klimaatverandering

Bosbranden komen in de zomer vaker voor in Griekenland, maar volgens de autoriteiten vinden de laatste jaren meer verwoestende branden plaats door de gevolgen van klimaatverandering.

Ook op het eiland Kythira en in de noordelijke regio Chalkidiki woeden bosbranden.