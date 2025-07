Goederenvervoer over spoor verder gedaald

DEN HAAG (ANP) - Het goederenvervoer over het spoor vanuit Nederland naar het buitenland is vorig jaar opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De afname komt vooral doordat er minder kolen naar Duitsland worden vervoerd.

De goederenstroom over het spoor naar het buitenland daalde met 9,3 procent tot 21,7 miljoen ton. In totaal werd er vorig jaar 37,8 miljoen ton aan goederen, zoals kolen, metaalertsen en chemische producten, vervoerd over het spoor. Dat is bijna 4 procent minder dan in het voorgaande jaar. "Het vervoer over het spoor neemt af sinds het recordjaar 2022", constateert het statistiekbureau.

De vraag naar kolen voor kolengestookte elektriciteitscentrales is lager door de concurrentie van gas en duurzame energiebronnen. Afgelopen jaar werden 4,6 miljoen ton kolen vervoerd, 2,9 miljoen ton minder dan in 2023 en 5 miljoen ton minder dan in het recordjaar 2022. Kolen zakken daardoor van plek twee naar plek drie in de lijst van belangrijkste goederen voor spoorvervoer.

Zeehavens

Bijna de helft van de goederen op het spoor wordt vervoerd in containers. Belangrijke producten die via het spoor vanuit de zeehavens worden getransporteerd, zijn onder meer auto-onderdelen, kunststofproducten, machines, ijzerwaren en kleding.

Duitsland is voor Nederland de belangrijkste vervoerspartner. Twee derde van de goederen gaat naar Duitsland en bijna 38 procent van de aanvoer naar Nederland wordt er geladen. Italië, Oostenrijk, Polen en Tsjechië volgen op ruime afstand. "In vergelijking met tien jaar geleden is het aandeel van Duitsland wel lager. Oostenrijk en Polen zijn juist belangrijker geworden als partnerland", aldus het CBS.