Evacuatievliegtuig met hantapatiënt heeft technische problemen

LAS PALMAS (ANP/AFP) - Het vliegtuig dat meewerkt aan de evacuatie van vermoedelijke hantapatiënten dat een tussenlanding moest maken op Gran Canaria kampt met technische problemen. Spaanse media melden op basis van regeringsbronnen dat een van de systemen aan boord niet goed bleek te werken. Het ministerie zegt tegen persbureau AFP dat er zelfs een nieuw vliegtuig nodig is voor het transport.

Twee vliegtuigen vertrokken met drie evacués vanuit Kaapverdië. Een van de twee vliegtuigen is inmiddels aangekomen op Schiphol. De ander moest uitwijken naar Gran Canaria om bij te tanken. Daarna bleek dat er ook problemen waren met een van de medische systemen, schrijft de krant El País op basis van bronnen bij het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie zegt tegen AFP dat het vliegtuig is aangesloten op de stroomvoorziening van de luchthaven in afwachting van een ander vliegtuig om de reis voort te zetten.