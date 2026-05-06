ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste Israëlische luchtaanval op Beiroet sinds begin bestand

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 20:21
anp060526164 1
BEIROET (ANP/AFP) - Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beiroet. Het is de eerste keer dat die stad weer wordt bestookt sinds het ingaan van het staakt-het-vuren halverwege april.
Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van Hezbollah. Hij zou leiding hebben gegeven aan de elite-eenheid Radwan. Die is volgens Netanyahu verantwoordelijk voor aanvallen op Israëlische gemeenschappen en militairen.
Het is niet bekend of de commandant daadwerkelijk gedood is. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat de wijk Ghobeiri is geraakt, in het zuiden van Beiroet.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

Loading