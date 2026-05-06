Eerste Israëlische luchtaanval op Beiroet sinds begin bestand

BEIROET (ANP/AFP) - Israël heeft een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beiroet. Het is de eerste keer dat die stad weer wordt bestookt sinds het ingaan van het staakt-het-vuren halverwege april.

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van Hezbollah. Hij zou leiding hebben gegeven aan de elite-eenheid Radwan. Die is volgens Netanyahu verantwoordelijk voor aanvallen op Israëlische gemeenschappen en militairen.

Het is niet bekend of de commandant daadwerkelijk gedood is. Het Libanese staatspersbureau NNA meldt dat de wijk Ghobeiri is geraakt, in het zuiden van Beiroet.