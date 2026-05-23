Groningen biedt komende dagen nachtopvang asielzoekers Ter Apel

GRONINGEN (ANP) - Groningen gaat zaterdag, zondag en maandag nachtopvang bieden aan asielzoekers voor wie geen plek is in het opvangcentrum in Ter Apel. Burgemeester Roelien Kamminga heeft daarvoor een verzoek ontvangen van asielminister Bart van den Brink. De opvang vindt plaats in congrescentrum Hanzeplaza. Hoeveel asielzoekers daar de nacht gaan doorbrengen is nog niet bekend; dat is afhankelijk van de instroom, laat de gemeente weten.

"De gemeente Groningen is solidair met mensen op de vlucht en de gemeente Westerwolde", zegt asielwethouder Manouska Molema. "De gemeente wil niet dat asielzoekers noodgedwongen buiten moeten slapen. Dat is onmenselijk. Daarom heeft de gemeente ingestemd met nachtopvang voor dit pinksterweekend." Molema benadrukt dat de opvang geen "structurele oplossing voor het landelijke opvangtekort" biedt en hoopt dat "ook andere gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen".

Het Rode Kruis wordt ingezet om Hanzeplaza gereed te maken voor de komst van de asielzoekers en om voor hen te zorgen. De asielzoekers worden vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht en keren de volgende ochtend weer terug.