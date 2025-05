Evenveel politiegeweld, vaker bij mensen met 'onbegrepen gedrag'

AMSTERDAM (ANP) - De politie gebruikte vorig jaar bij ruim 36.000 incidenten geweld, ongeveer even vaak als in het jaar ervoor. De inzet van een vuurwapen door agenten daalde ten opzichte van eerdere jaren, meldt de politie dinsdag.

De politie spreekt van een stabilisering van het geweldsgebruik, na jaren van toename. "Dat is een positieve ontwikkeling, maar waardoor het komt weten we nog niet precies", aldus Peter Holla, politiechef in Amsterdam en landelijk portefeuillehouder geweld.

Bij het toepassen van geweld door de politie ging het 23.912 keer om fysiek geweld om een verdachte onder controle te brengen. In 38 procent betrof dit "mensen met onbegrepen gedrag", ruim vier procentpunt meer dan in 2023.

Agenten gebruikten vorig jaar 1760 keer hun vuurwapen, waarbij 214 keer gericht werd geschoten. In 194 gevallen was dat om een ernstig gewond dier uit zijn lijden te verlossen en in acht gevallen gericht op een agressief dier.