Yeşilgöz blijft erbij: VVD wil alleen in 'centrumrechts' kabinet

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz blijft erbij dat zij alleen in een "centrumrechts" kabinet stapt, en blijft GroenLinks-PvdA uitsluiten. "Dat gaat niet veranderen", zei ze na afloop van een gesprek met informateur Sybrand Buma. Ze zei dat samenwerking met die partij "op basis van de inhoud" niet mogelijk zou zijn.

In het formatiestuk waar D66 en CDA de afgelopen weken samen aan hebben gewerkt, ziet Yeşilgöz geen duidelijke keuze tussen "links en centrumrechts". Zij beloofde "constructief aanwezig" te zijn als zij wordt uitgenodigd aan de formatietafel. Maar GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver hoeft daar dus niet aan te schuiven. "Dan is dat zonder de VVD."

De door D66 en CDA voorgestelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek lijkt geen breekpunt meer. Yeşilgöz zei dat de VVD daarover weliswaar niet van standpunt is veranderd, maar wilde niet herhalen dat de partij niet in een kabinet stapt dat tornt aan deze belastingaftrek voor huizenbezitters. In de campagne sloot zij dat nog wel uit.