Ex-Kamerlid Gündoğan verliest rechtszaak om schadevergoeding Volt

AMSTERDAM (ANP) - Ex-Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan krijgt geen schadevergoeding van haar voormalige politieke partij Volt. Dat heeft de rechtbank Amsterdam besloten. Ze wilde onder meer ruim 1 miljoen euro hebben als compensatie voor gemist inkomen. De rechter stelt dat Volt Nederland niet aansprakelijk is voor de beslissingen die de Tweede Kamerfractie heeft genomen.

Gündoğan werd in 2022 door Volt geschorst als fractielid, vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Die schorsing vond het toenmalige Kamerlid onterecht. Ze zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan intimidatie en seksuele avances.

Ze vond dat haar partij onrechtmatig handelde door haar uit de fractie te zetten. Daar wilde ze een schadebedrag voor, net als voor de immateriële schade die ze heeft ondervonden na media-aandacht voor de kwestie. Ook dat wees de rechter af. Eerder vocht Gündoğan haar schorsing al zonder succes aan. Deze rechtszaak was een vervolg, een zogenoemde bodemprocedure waarin de zaak verder werd uitgediept.