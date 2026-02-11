ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ex-Kamerlid Gündoğan verliest rechtszaak om schadevergoeding Volt

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 19:05
anp110226194 1
AMSTERDAM (ANP) - Ex-Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan krijgt geen schadevergoeding van haar voormalige politieke partij Volt. Dat heeft de rechtbank Amsterdam besloten. Ze wilde onder meer ruim 1 miljoen euro hebben als compensatie voor gemist inkomen. De rechter stelt dat Volt Nederland niet aansprakelijk is voor de beslissingen die de Tweede Kamerfractie heeft genomen.
Gündoğan werd in 2022 door Volt geschorst als fractielid, vanwege meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Die schorsing vond het toenmalige Kamerlid onterecht. Ze zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan intimidatie en seksuele avances.
Ze vond dat haar partij onrechtmatig handelde door haar uit de fractie te zetten. Daar wilde ze een schadebedrag voor, net als voor de immateriële schade die ze heeft ondervonden na media-aandacht voor de kwestie. Ook dat wees de rechter af. Eerder vocht Gündoğan haar schorsing al zonder succes aan. Deze rechtszaak was een vervolg, een zogenoemde bodemprocedure waarin de zaak verder werd uitgediept.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

170191664_m

Waarom juist jouw voeten ijskoud zijn (en wat er wél helpt)

Loading