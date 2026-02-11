ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's terug om brandgevaar

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 19:06
anp110226195 1
MÜNCHEN (ANP/DPA) - BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's terug vanwege een technisch mankement dat brand kan veroorzaken. Dit meldde de Duitse autofabrikant woensdag.
Een Nederlandse woordvoerder van BMW zegt dat het in ons land om 5500 voertuigen gaat. "De eigenaren van de voertuigen worden zo spoedig mogelijk benaderd door de dealer om de terugroepactie te verhelpen", meldt hij. Het Duitse vakblad kfz-Betrieb meldt dat het in totaal om ongeveer 575.000 voertuigen gaat.
Voertuigen die tussen juli 2020 en juli 2022 zijn geproduceerd, kunnen zijn getroffen door het mankement. Het gaat om modellen zoals de 2-serie Coupé, verschillende varianten van de 3-serie, 4-serie en 5-serie, de 6-serie Gran Turismo, de 7-serie sedan en de X4, X5, X6 en Z4, aldus BMW.
Solenoïdeschakelaar
Uit productinspecties bleek dat er een defecte solenoïdeschakelaar is. Dat is een elektromagnetisch onderdeel dat elektrische signalen omzet in gerichte beweging of stromingsregeling.
In september vorig jaar riep BMW 1,2 miljoen auto's terug, waarvan bijna 14.000 in Nederland.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

170191664_m

Waarom juist jouw voeten ijskoud zijn (en wat er wél helpt)

Loading