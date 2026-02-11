BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's terug om brandgevaar

MÜNCHEN (ANP/DPA) - BMW roept wereldwijd honderdduizenden auto's terug vanwege een technisch mankement dat brand kan veroorzaken. Dit meldde de Duitse autofabrikant woensdag.

Een Nederlandse woordvoerder van BMW zegt dat het in ons land om 5500 voertuigen gaat. "De eigenaren van de voertuigen worden zo spoedig mogelijk benaderd door de dealer om de terugroepactie te verhelpen", meldt hij. Het Duitse vakblad kfz-Betrieb meldt dat het in totaal om ongeveer 575.000 voertuigen gaat.

Voertuigen die tussen juli 2020 en juli 2022 zijn geproduceerd, kunnen zijn getroffen door het mankement. Het gaat om modellen zoals de 2-serie Coupé, verschillende varianten van de 3-serie, 4-serie en 5-serie, de 6-serie Gran Turismo, de 7-serie sedan en de X4, X5, X6 en Z4, aldus BMW.

Solenoïdeschakelaar

Uit productinspecties bleek dat er een defecte solenoïdeschakelaar is. Dat is een elektromagnetisch onderdeel dat elektrische signalen omzet in gerichte beweging of stromingsregeling.

In september vorig jaar riep BMW 1,2 miljoen auto's terug, waarvan bijna 14.000 in Nederland.