Explosie op Poolse spoorlijn, Tusk spreekt van sabotage

WARSCHAU (APP/RTR) - Op een Poolse spoorlijn heeft zondag een explosie plaatsgevonden, waarbij flinke schade is ontstaan. Volgens premier Donald Tusk was er sprake van sabotage: "de explosie van een explosief verwoestte de spoorlijn", schrijft hij maandag op X. De schade tussen Lublin en Warschau werd ontdekt door een passagierstrein die een noodstop moest maken. Niemand raakte gewond.

"Op dezelfde route, dichter bij Lublin, is ook schade vastgesteld", schrijft Tusk. Hulpdiensten en het Openbaar Ministerie zijn volgens hem ter plaatse.

Polen heeft in het verleden al aangegeven een doelwit te zijn voor sabotage door zijn rol als knooppunt voor hulp aan Oekraïne. Rusland heeft zulke acties meermaals ontkend.