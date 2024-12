Tesla-loods in Tilburg ontruimd om brand in stapel accu's

TILBURG (ANP) - In een opslagloods voor accu's van autobouwer Tesla in Tilburg is zaterdag brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weet niet hoeveel batterijen zijn gaan smeulen en roken. Het gebouw aan de Asteriastraat op industrieterrein Vossenberg is ontruimd. De vijftig medewerkers staan veilig buiten.

De brandweer zet buiten de fabriek een container met water neer, een zogenoemde dompelbak, waarin de accu's kunnen worden gekoeld. De sprinklerinstallatie van de loods voorkomt dat de brand zich verspreidt.