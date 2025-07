Ex-tbs'er veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs voor wurgen vrouw

GRONINGEN (ANP) - De rechtbank in Groningen heeft een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd aan de 57-jarige Mark B. voor het doden van zijn partner Rosaria (58). Dat gebeurde in hun woning aan het Linnaeusplein in Groningen.

De opgelegde straf is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie. B. werd eerder veroordeeld tot een celstraf en tbs voor het doden van een man in Alkmaar in 1993. Die tbs-behandeling eindigde na 22 jaar in 2019.

B. bracht zijn vriendin in de nacht van 10 op 11 augustus vorig jaar om het leven, na een ruzie over zijn cocaïnegebruik. De vrouw betrapte hem daarop bij thuiskomst en was erg boos geworden, vertelde hij. B. kampte eerder met een cocaïneverslaving en zijn vriendin was er erg op tegen dat hij weer zou gebruiken. "Zij kende zijn verleden, was bezorgd over zijn verslaving en heeft op verschillende manieren geprobeerd hem te helpen om van de cocaïne af te blijven", aldus de rechtbank in het vonnis. De rechtbank neemt het B. kwalijk dat zijn vriendin haar liefde en zorg voor hem "op gruwelijke wijze met de dood heeft moeten bekopen". Ze waren twaalf jaar samen.

B. wurgde het slachtoffer met zijn handen en daarna met een snoer van een föhn. Vervolgens heeft de man haar lichaam naar de badkamer gesleept en verborgen onder een stapel linnengoed. B. is veroordeeld tot doodslag, omdat hij volgens de rechtbank niet handelde met voorbedachte raad. De politie vond het lichaam van de vrouw enkele dagen later, op 13 augustus, nadat B. de alarmlijn had gebeld. De man is op diezelfde dag in de omgeving van het Drentse Vries aangehouden. Dat gebeurde na een zoekactie waarbij de politie speurhonden en helikopters inzette.