Gehavende Pogacar hoopt dat val hem niet hindert in Pyreneeënrit

AUCH (ANP) - Tadej Pogacar hoopt dat de val die hij woensdag maakte in de laatste kilometers van de elfde etappe naar Toulouse geen invloed heeft op zijn prestaties in de twaalfde etappe. "Elke crash heeft impact", zei de titelverdediger voor de start van de etappe naar de Hautacam, een berg van de buitencategorie in de Pyreneeën. "Mijn hele linkerarm is beurs en heeft schaafwonden. Ik heb ook mijn heup en schouders een beetje gestoten."

Pogacar verwacht dat Visma - Lease a Bike, de ploeg van grote rivaal Jonas Vingegaard, de aanval zal zoeken. "Ik zal mijn best moeten doen om die aanvallen het hoofd te bieden. We zullen zien hoe ik me voel vandaag en ik weet zeker dat ik heel veel steun krijg van mijn team."