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Excuses aan uithuisgeplaatste kinderen toeslagen in januari

Samenleving
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 19:15
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DEN HAAG (ANP) - In januari wil het kabinet excuses maken aan de kinderen uit gezinnen die zijn getroffen door de toeslagenaffaire en uit huis zijn geplaatst. Dat schrijven staatssecretarissen Claudia van Bruggen (Justitie, D66) en Sandra Palmen (Toeslagen, partijloos) en minister Mirjam Sterk (CDA) van Jeugd in een Kamerbrief.
Het kabinet heeft dit voornemen al ruim een jaar geleden aangekondigd, maar wilde eerst uitzoeken hoe die excuses eruit moeten zien. Het kabinet heeft daarvoor samengewerkt met de Nationale Jeugdraad. De wensen van jongeren over de vorm en inhoud zijn mede de basis voor de uit te spreken excuses.
De kinderen, inmiddels jongeren, hebben extra leed ervaren omdat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Daardoor raakten ouders in de schulden. De situatie verergerde dusdanig dat kinderen niet meer thuis mochten wonen. Meer dan 2000 kinderen werden uit huis geplaatst.
Het kabinet gaat nu aan de slag om de dossiers van deze kinderen opnieuw te beoordelen, op verzoek van ouders en jongeren.
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