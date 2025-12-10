ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Excuses van rechtbank in Stint-zaak na vragen over noodknop 

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 11:44
anp101225105 1
DEN BOSCH (ANP) - In de strafzaak over het ongeluk met een Stint in Oss heeft de rechtbankvoorzitter woensdag excuses aangeboden aan de advocaten van de Stint-ondernemers. Daarmee heeft de rechtbank in Den Bosch een mogelijke wraking door advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops voorkomen.
De rechtbankvoorzitter citeerde op de tweede zittingsdag de bestuurster van de elektrische bolderkar, die heeft verklaard dat de Stint kort voor het dodelijke ongeluk op 20 september 2018 totaal niet meer reageerde op haar rempogingen en de spoorwegovergang op rolde. De rechtbank wilde van de Stint-ondernemers weten of een noodknop in haar situatie soelaas had kunnen bieden.
Volgens Knoops presenteerde de rechter het scenario als een feit, terwijl uit onderzoeken niet is gebleken dat de betrokken Stint mankementen had. Knoops noemde dat mogelijke vooringenomenheid van de rechter. De rechtbankvoorzitter heeft daarop excuses aangeboden. Knoops sprak daarna zijn vertrouwen in de rechtbank uit, zodat de zaak verder kan gaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

ANP-485121423

Wanneer kun je een verjaarde factuur zonder problemen in de prullenbak gooien?

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash (1)

Wil je meer sporten? Dan kan deze simpele truc helpen om in gang te schieten

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading