Excuses van rechtbank in Stint-zaak na vragen over noodknop 

DEN BOSCH (ANP) - In de strafzaak over het ongeluk met een Stint in Oss heeft de rechtbankvoorzitter woensdag excuses aangeboden aan de advocaten van de Stint-ondernemers. Daarmee heeft de rechtbank in Den Bosch een mogelijke wraking door advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops voorkomen.

De rechtbankvoorzitter citeerde op de tweede zittingsdag de bestuurster van de elektrische bolderkar, die heeft verklaard dat de Stint kort voor het dodelijke ongeluk op 20 september 2018 totaal niet meer reageerde op haar rempogingen en de spoorwegovergang op rolde. De rechtbank wilde van de Stint-ondernemers weten of een noodknop in haar situatie soelaas had kunnen bieden.

Volgens Knoops presenteerde de rechter het scenario als een feit, terwijl uit onderzoeken niet is gebleken dat de betrokken Stint mankementen had. Knoops noemde dat mogelijke vooringenomenheid van de rechter. De rechtbankvoorzitter heeft daarop excuses aangeboden. Knoops sprak daarna zijn vertrouwen in de rechtbank uit, zodat de zaak verder kan gaan.