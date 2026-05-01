Executie in Texas ondanks steun van rappers

HUNTSVILLE (ANP) - In de Amerikaanse staat Texas is James Broadnax geëxecuteerd voor de dood van twee mannen bij een roofoverval in 2008. De 37-jarige man kreeg een dodelijke injectie in de gevangenis van Huntsville.

Broadnax werd veroordeeld voor het doodschieten van Stephen Swan en Matthew Butler bij een opnamestudio in Garland. Volgens aanklagers pleegde hij de roof samen met zijn neef Demarius Cummings, die levenslang kreeg. Broadnax hield vol dat hij niet de schutter was. Cummings zei onlangs in een video dat hij zelf had geschoten.

De zaak kreeg steun van rappers en artiesten als Travis Scott, Killer Mike, T.I., Fat Joe en LL Cool J. Zij maakten bezwaar tegen het gebruik van rapteksten van Broadnax in het proces. Volgens hen werden die gebruikt om hem als gevaarlijk af te schilderen.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof wees de laatste beroepen af. Ook een gratieverzoek haalde het niet. Broadnax is de derde persoon die dit jaar in Texas is geëxecuteerd.