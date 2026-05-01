Psycholoog: Maradona was bipolair

Sport
door anp
vrijdag, 01 mei 2026 om 2:17
SAN ISIDRO (ANP/AFP) - Diego Maradona was bipolair en had een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dat heeft zijn psycholoog Carlos Díaz donderdag gezegd in het proces tegen het medische team van de Argentijnse voetballegende.
"Er is hier sprake van een klinisch beeld: een verslaving, een bipolaire stoornis en een persoonlijkheidsstoornis. Dat zijn drie chronische, levenslange aandoeningen", zei Díaz. Hij is zelf een van de zeven verdachten in de zaak.
Maradona overleed in 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij was enkele weken daarvoor aan zijn hersenen geopereerd. Artsen en verpleegkundigen staan in Argentinië terecht voor nalatige verzorging. Ze riskeren celstraffen van 8 tot 25 jaar.
De verdachten ontkennen verantwoordelijk te zijn voor de dood van Maradona en zeggen dat hij een natuurlijke dood is gestorven.
Volgens Díaz hoorde hij van mensen rond Maradona dat diens middelengebruik nauw samenhing met zijn sportieve prestaties. Bij frustraties wist hij daar volgens de psycholoog niet goed mee om te gaan.
