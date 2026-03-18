Exitpoll: GemeenteBelangen Doetinchem en FVD grote winnaars

DOETINCHEM (ANP) - GemeenteBelangen Doetinchem is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in de Gelderse gemeente. Dat meldt Ipsos in een exitpoll in opdracht van de NOS. De lokale partij gaat van 3 naar 6 zetels.

Ook Forum voor Democratie (FVD) wint fors. De lokale afdeling van de radicaal-rechtse partij, met de vader van Kamerlid Gideon van Meijeren als lijsttrekker, gaat van 1 naar 4 zetels. BBB gaat van 0 naar 1 zetel.

"Mooi", reageerde BBB-voorzitter Erik Stegink in Dokkum op het nieuws dat zijn partij in de exitpolls een eerste raadszetel heeft behaald. Maar het is lastig om een eenpersoonsfractie te zijn, voegde hij daaraan toe. "Het mooiste zou zijn dat het er in ieder geval overal twee zijn."

Overige partijen

GroenLinks-PvdA blijft in Doetinchem gelijk met 6 zetels. SP deed niet mee met de verkiezingen omdat de partij geen geschikte kandidaten kon vinden. De socialistische partij had 3 zetels in de raad. Ook Partij voor Lokaal Maatwerk verliest en gaat van 3 naar 1 zetel.

Uit een volgende exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS blijkt dat in Noardeast-Fryslân Liberaal Noardeast-Fryslân de grote winnaar is. De lokale partij gaat van 0 naar 4 zetels. BVNL, de partij die is opgericht door Wybren van Haga, verliest 2 zetels en komt uit op 0.

Onder een groep BBB'ers in Dokkum klonk gejuich en applaus en werden handen geschud toen de exitpoll van Noardeast-Fryslân bekend werd. Onder meer BBB-leider Henk Vermeer, Tweede Kamerlid Femke Wiersma en voorzitter Erik Stegink zijn naar de bijeenkomst gekomen. De partij doet voor het eerst mee in 28 gemeenten.