StemWijzer afgelopen 24 uur ongeveer een miljoen keer ingevuld

DEN HAAG (ANP) - De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is tot woensdag rond 21.00 uur ruim 3,3 miljoen keer ingevuld, laat een woordvoerder van initiatiefnemer ProDemos weten. Ongeveer een miljoen van die inzendingen is in de afgelopen 24 uur gedaan, meldt hij.

Dinsdag rond 21.00 uur stond de teller nog op 2,3 miljoen. ProDemos verwachtte toen al dat woensdag, verkiezingsdag, nog een drukke dag zou worden voor de StemWijzer.

In 259 gemeenten konden kiezers gebruikmaken van de stemhulp, die bestaat uit 30 stellingen over lokale thema's. De stemhulp is dit jaar voor het eerst mede ontwikkeld door lokale journalisten die zijn verbonden aan DPG Media. Dat is de uitgever van onder meer NU.nl, AD en Tubantia.

Op landelijke en regionale DPG-nieuwssites kon de StemWijzer worden ingevuld. De ProDemos-woordvoerder zegt dat de nieuwssites "enorm hebben bijgedragen aan het bereik".