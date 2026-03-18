StemWijzer afgelopen 24 uur ongeveer een miljoen keer ingevuld

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:15
anp180326233 1
DEN HAAG (ANP) - De StemWijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen is tot woensdag rond 21.00 uur ruim 3,3 miljoen keer ingevuld, laat een woordvoerder van initiatiefnemer ProDemos weten. Ongeveer een miljoen van die inzendingen is in de afgelopen 24 uur gedaan, meldt hij.
Dinsdag rond 21.00 uur stond de teller nog op 2,3 miljoen. ProDemos verwachtte toen al dat woensdag, verkiezingsdag, nog een drukke dag zou worden voor de StemWijzer.
In 259 gemeenten konden kiezers gebruikmaken van de stemhulp, die bestaat uit 30 stellingen over lokale thema's. De stemhulp is dit jaar voor het eerst mede ontwikkeld door lokale journalisten die zijn verbonden aan DPG Media. Dat is de uitgever van onder meer NU.nl, AD en Tubantia.
Op landelijke en regionale DPG-nieuwssites kon de StemWijzer worden ingevuld. De ProDemos-woordvoerder zegt dat de nieuwssites "enorm hebben bijgedragen aan het bereik".
POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

ANP-447877175

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

