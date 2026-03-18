Schouten: blij met hogere opkomst, maar nog lange weg te gaan

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 22:22
anp180326235 1
ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met het opkomstpercentage in haar gemeente, dat hoger is dan bij de vorige verkiezingen in 2022. Ze zegt dat ze daarom inderdaad, zoals eerder beloofd, zal gaan abseilen van de Euromast.
Het opkomstpercentage was deze verkiezingen 40,7 procent, zegt de gemeente. Dat is iets hoger dan in 2022, toen Rotterdam met 38,9 procent het laagste opkomstpercentage van het land had. "Ik ben blij dat het hoger is en tegelijk hebben we nog een hele weg te gaan, want er zijn heel veel mensen die hun stem nog niet hebben laten horen", liet de burgemeester weten.
Eerder beloofde Schouten bij een hoger opkomstpercentage te gaan abseilen van de Euromast. "Ik zal inderdaad ergens binnenkort aan die mast bungelen", zei ze daarover.
shutterstock_1424698355

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

079f50292788-meghan-markle-gives-interview-at-star-star-studded-event

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

ANP-447877175

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

web17-trumpspeechms13-1160x768

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

