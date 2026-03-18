Schouten: blij met hogere opkomst, maar nog lange weg te gaan

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met het opkomstpercentage in haar gemeente, dat hoger is dan bij de vorige verkiezingen in 2022. Ze zegt dat ze daarom inderdaad, zoals eerder beloofd, zal gaan abseilen van de Euromast.

Het opkomstpercentage was deze verkiezingen 40,7 procent, zegt de gemeente. Dat is iets hoger dan in 2022, toen Rotterdam met 38,9 procent het laagste opkomstpercentage van het land had. "Ik ben blij dat het hoger is en tegelijk hebben we nog een hele weg te gaan, want er zijn heel veel mensen die hun stem nog niet hebben laten horen", liet de burgemeester weten.

Eerder beloofde Schouten bij een hoger opkomstpercentage te gaan abseilen van de Euromast. "Ik zal inderdaad ergens binnenkort aan die mast bungelen", zei ze daarover.