Exitpoll: partij Frederiksen de grootste bij Deense verkiezingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 20:18
KOPENHAGEN (ANP) - De sociaaldemocratische partij van premier Mette Frederiksen is bij de Deense parlementsverkiezingen opnieuw de grootste geworden, blijkt uit de exitpoll van de omroep DR. Maar het linkse blok waar de sociaaldemocraten deel van uitmaken lijkt te weinig zetels te halen voor een meerderheid, dus het is nog onduidelijk wat voor coalitie er kan worden gesloten.
De sociaaldemocraten kregen volgens de prognose 19,2 procent van de stemmen. De groen-linkse partij SF werd de tweede partij met 11,4 procent.
In Denemarken zijn de partijen traditioneel verdeeld tussen een rood (links) en een blauw (rechts) blok. Het rode blok komt volgens de exitpoll op 83 zetels en het blauwe blok op 78. Dat betekent dat de enige partij die bij geen van beide kampen zit, de Gematigden, met 14 zetels een doorslaggevende rol kan gaan spelen bij de formatie. De partij van oud-premier en huidig buitenlandminister Lars Løkke Rasmussen kan beide blokken aan een meerderheid helpen.
Groenland-crisis
Maar Rasmussen heeft ook tijdens de campagne een samenwerking met bepaalde partijen van beide blokken uitgesloten. Hij zou het liefst een centrumregering vormen, met rechtse én linkse partijen. De huidige regering was zo'n regering, voor het eerst in ruim veertig jaar. Maar de kiezers waren daar niet tevreden over en alle drie de regeringspartijen zijn bij deze verkiezingen flink gekrompen.
Het is dus nog niet zeker of Frederiksen kan beginnen aan haar derde termijn als premier. De 48-jarige sociaaldemocraat stond er begin dit jaar nog beroerd voor in de peilingen, maar won snel aan populariteit tijdens de Groenland-crisis. Volgens waarnemers is dat de reden dat ze nu vervroegd de verkiezingen heeft uitgeschreven. Die hoefden pas eind van dit jaar plaats te vinden.
