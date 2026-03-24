Voor verkiezingen al signalen van ronselen stemmen in Gorinchem

GORINCHEM (ANP) - In Gorinchem waren er ruim voor de verkiezingen al signalen dat er stemmen werden geronseld. Dat vertelde burgemeester Reinie Melissant tijdens een informatieavond naar aanleiding van het vermoeden dat een kandidaat heeft gefraudeerd met volmachten. "Mensen zijn aan de deur gekomen, telefonisch benaderd en onder druk gezet om een volmacht te geven."

De gemeente heeft daarop alle lijsttrekkers een 'handout' gegeven, met daarop onder meer informatie dat stemmen ronselen strafbaar is. Bij het versturen van de stempas heeft de gemeente de inwoners ook laten weten dat het verboden is als iemand een burger benadert om een volmacht af te geven, aldus Melissant.

Eén stembureau meldde woensdag dat een kandidaat vijf keer bij een stembureau is gekomen. Hij had dan een of twee mensen met meerdere volmachten mee.

Onderzoek

Tijdens de informatieavond deelde Melissant dat inmiddels nog een stembureau een opmerkelijkheid heeft gemeld. Over de inhoud hiervan zei ze niets.

De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken alle signalen.