Trump beklemtoont dat VS in gesprek zijn met Iran

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 20:10
ARLINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft beklemtoond dat zijn land in gesprek is met Iran. De gesprekken zouden goed verlopen.
Amerikanen en diplomaten uit bemiddelende landen spreken elkaar mogelijk donderdag al over vrede met het Iraanse regime op korte termijn, zeggen bronnen tegen de nieuwssite Axios.
Trump heeft gezegd dat zijn land het afgelopen weekend constructieve gesprekken heeft gehad met Iran, maar dit is door Teheran als onzin afgedaan. Iran erkent wel dat de VS contact zoeken. Trump herhaalde dinsdag dat er met Iran wordt onderhandeld. Volgens hem valt er met het nieuwe regime te praten en zijn vicepresident J.D. Vance en buitenlandminister Marco Rubio erbij betrokken.
De Israëlische premier Netanyahu heeft eerder bevestigd dat Trump vindt dat de doeleinden van de strijd nu met een deal kunnen worden gerealiseerd. Trump heeft hem een 15-puntenplan voorgelegd waar Iran volgens Trump voor een deel al mee zou hebben ingestemd.
