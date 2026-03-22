Exitpoll: pro-Europese partij premier Golob nipt grootste in Slovenië

door Dirk Kruin
zondag, 22 maart 2026 om 19:47
bijgewerkt om zondag, 22 maart 2026 om 19:54
De parlementsverkiezingen in Slovenië worden volgens de exitpoll nipt gewonnen door de liberale Vrijheidsbeweging van premier Robert Golob. Zijn partij ging in de peilingen nek-aan-nek met de rechts-populistische SDS van oud-premier Janez Janša, een man die binnen de Europese Unie wordt gezien als een potentiële dwarsligger.
De Vrijheidsbeweging krijgt volgens de exitpoll 29,9 procent van de stemmen. De SDS komt op 27,5 procent.
De 59-jarige Golob nam het premierschap in 2022 over van Janša, die tussen 2004 en 2022 drie keer premier was. Onder Golobs bewind werd onder meer het huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd en beschuldigde de Sloveense regering Israël van genocide in de Gazastrook.
De verkiezingen van zondag werden overschaduwd door claims over buitenlandse inmenging en beschuldigingen van corruptie. De autoriteiten onderzoeken of een Israëlisch bedrijf verantwoordelijk is voor video's die suggereren dat de huidige regering corrupt is.
