Chapple vijfde in finale 1500 meter op WK indooratletiek

TORUN (ANP) - De Nederlandse atleet Samuel Chapple heeft naast een medaille gegrepen op de 1500 meter bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun. De regerend Europees kampioen indoor op de 800 meter kwam wel in de buurt van het brons, maar hij passeerde in de finale de finish als vijfde. Hij kreeg met 3.40,59 dezelfde tijd als de nummer vier, de Zweed Samuel Pihlström. De Australiër Adam Spencer pakte het brons in 3.40,26.

De Spanjaard Mariano García domineerde de wedstrijd. Hij liep de laatste ronden aan de leiding en stond die niet meer af. Hij won in 3.39,63. De Portugees Isaac Nader liep naar het zilver in 3.40,06.

Chapple veroverde een jaar geleden heel verrassend in Apeldoorn Europees indoorgoud op de 800 meter. Het betekende zijn doorbraak na jarenlang blessureleed. De 27-jarige Haagse hardloper legde dit indoorseizoen de nadruk op de 1500 meter, omdat hij denkt beter tot zijn recht te komen als tactiek een rol speelt in de wedstrijden. Met zijn in februari gelopen Nederlands record van 3.32,68 schoot hij omhoog op de wereldranglijst en behoorde ineens tot de kanshebbers op een medaille.

"Die medaille zat er ook in, 100 procent", zei hij, nog hijgend van de race. "Ik ging te laat aan en zat veel te veel aan de buitenkant. Ik had dit beter moeten doen. Ik weet dat ik nog een beginneling ben op deze afstand, maar ik kan er nu weinig positiefs uit halen."