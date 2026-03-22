Dokter bekroont snelle opkomst met wereldtitel op de vijfkamp

door anp
zondag, 22 maart 2026 om 20:14
TORUN (ANP) - Sofie Dokter heeft haar opmars in de meerkamp onverwacht snel bekroond met de wereldtitel op de vijfkamp. De pas 23-jarige Groningse atlete presteerde in de atletiekhal van het Poolse Torun indrukwekkend op vrijwel alle nummers en behaalde het goud met een Nederlands record van 4888 punten. Ze verbeterde de 4830 punten, waarmee Nadine Broersen in 2014 de wereldtitel veroverde.
Dokter duelleerde in Torun tot aan de afsluitende 800 meter met de Amerikaanse Anna Hall, de regerend wereldkampioene op de zevenkamp, en de Ierse Kate O'Connor. Hall won het zilver met 4860 punten en O'Connor pakte brons met 4839 punten.
