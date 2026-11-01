Goud voor shorttrackers op gemengde aflossing in Montreal

MONTREAL (ANP) - De Nederlandse shorttrackploeg heeft bij de wedstrijden uit de World Tour in Montreal het goud veroverd op de gemengde aflossing (mixed relay). Jens van 't Wout, Teun Boer, Xandra Velzeboer en Zoë Deltrap waren oppermachtig in de finale.

Velzeboer plaatste de beslissende aanval in het tweede deel van de race. Zij nam na een inhaalactie bij een Chinese schaatsster de koppositie over; Boer en Van 't Wout hielden die eerste plaats overtuigend vast.

De Canadese ploeg behaalde het zilver en China won het brons.