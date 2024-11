Contant betalen is nu drie keer duurder dan pinnen voor winkelier. Hoe kan dat?

Cash betalen wordt steeds duurder voor winkeliers en ondernemers. In 2017 kostte een contante betaling circa 29 cent. In 2023 waren die kosten ruim verdubbeld tot 61 cent, terwijl die voor een pinbetaling onveranderd bleef op 17 cent. Een contante betaling kost een doorsnee ondernemer nu dus ruim drie keer zoveel als een pinbetaling. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Betaalvereniging Nederland.

Loonkosten

Door de toename van contactloos betalen, meestal zonder pincode, ten koste van het langzamere insteken met pincode, blijven de pinkosten relatief laag. Contant betalen is vooral duurder vanwege de loonkosten van medewerkers. Het extra werk omvat onder andere het afrekenen aan de kassa, het dagelijks opmaken van de geldkassa en het zelf vervoeren en storten van contant geld.

Horeca

Per branche kunnen de kosten ook nog eens flink verschillen. Zo worden contante betalingen in de detailhandel veel efficiënter afgehandeld dan in de horeca. Een horeca-ondernemer betaalde in 2017 ruwweg twee keer zoveel (47 cent) voor een contante betaling als een ondernemer in de detailhandel (24 cent). In 2023 is dat verschil opgelopen tot bijna drie keer zoveel, namelijk 1,36 euro in de horeca en 50 cent in de detailhandel.